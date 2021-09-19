Убийца из Колорадо получил 1282 года тюрьмы в дополнение к пожизненному сроку

В США Девон Эриксон был приговорен к обязательному пожизненному заключению без права досрочного освобождения за нападение на школу в мае 2019 года. Соответствующее решение вынес суд округа Дуглас в штате Небраска, пишет The Denver Post.

Как сообщается, молодой человек получил 1 282 года лишения свободы за убийство человека и нанесение ранений восьми людям в школе. В атаке на образовательное учреждение также принимал участие его подельник.

В июне 2021 года присяжные признали Эриксона виновным почти в четырех десятках обвинений, включая убийство своего одноклассника 18-летнего Кендрика Кастильо. Он также был осужден по 31 обвинению в покушении на убийство, а также по целому ряду менее серьезных обвинений, в том числе поджог, кражу, хранение оружия на территории школы, кражу со взломом

Как заявил Джордж Браухлер, бывший окружной прокурор и специальный прокурор по этому делу, этот тюремный срок, вероятно, стал самым длинным из когда-либо зарегистрированных в округе Дуглас.

Ранее ученые из США выяснили, что массовые расстрелы устраивают в основном люди с психическими заболеваниями, не получавшие лечения. Они использовали данные о 115 преступниках, признанных виновными в совершении подобных преступлений в США с 1982 по 2019 год. При этом не рассматривались случаи, когда расстрелы были составляющей других преступлений, например, грабежей.

Для анализа было отобрано 35 преступников, которые не были убиты на месте происшествия и прошли через уголовное разбирательство, что позволило получить наиболее полную информацию о состоянии их психики и наличии психических заболеваний. У 32 из них были признаки и симптомы заболеваний головного мозга, которые соответствуют научным диагностическим критериям клинического психического расстройства.