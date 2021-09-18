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Эксперты рассказали о дополнительных выплатах российским пенсионерам в октябре

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Военные пенсионеры, те, кому уже исполнилось 80 лет, жители Крайнего Севера, а также жители некоторых других регионов России получат дополнительные выплаты 1 октября 2021 года. Об этом сообщает mk.ru.

В частности, жители Ненецкого автономного округа 1 октября получат 10 000 рублей — для этого нужно иметь трудовой стаж на территории этого округа не менее 15 лет. В Рязанской области выплата в размере 500 рублей положена пенсионерам только по достижению 90-летнего возраста.

В Челябинской области 700 рублей к 1 октября получат все пенсионеры. Деньги перечислят автоматически, заполнять заявления для этого не потребуется.

Ранее россиянам назвали условия выплаты пенсионных накоплений наследникам. Если человек, относящийся к одной из этих категорий, умер, его пенсионные накопления могут быть переданы правопреемникам.

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