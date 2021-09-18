Росстат: общественным транспортом пользуются меньше 50% россиян

Общественным транспортом в городах пользуются меньше 50% россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

«Общественным городским транспортом пользуются 42% россиян. Чаще всего на нем ездят старшеклассники и граждане от 70 лет: среди них доля пассажиров составляет почти 60%», — рассказали в ведомстве.

Среднее число поездок в месяц составляет 17, а ежедневное время в пути — 43 минуты. Ждать транспорта приходится около 12 минут.

Ранее сообщалось, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта после того, как школьница пожаловалась, что каждое утро ей приходится ждать автобуса на остановке по полчаса. За час глава региона не дождался ни одного автобуса.