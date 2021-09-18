В России впервые с августа выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса

В России впервые с августа выявлено более 20 тыс. случаев коронавируса — 20 329. Об этом сообщает оперативный штаб.

22 августа в стране было зарегистрировано 20 564 случая инфекции, днем ранее (17 сентября) — 19 905.

Отмечается, что у 8,1% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 799 человек, при этом вылечились 16 247 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2746), Санкт-Петербург (1791), Московская область (915). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (12).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 254 754 случая коронавируса. За весь период умерли 197 425 человек, выздоровели 6 485 264 человека.

Ранее в Китае призвали ВОЗ изучить главную биолабораторию США на предмет COVID-19.

Разведка США в свою очередь заявила, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие.