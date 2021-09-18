В Москве разыграли первые десять квартир среди участников электронных выборов

Первые 10 квартир разыграли в эфире телеканала «Москва 24» среди участников электронного голосования в Москве. Об этом сообщается на сайте канала.

Победителями стали избиратели с кодами 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01, 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25 и 9964-3748-05.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше акции #ВыбираемВместе, необходимо было проголосовать дистанционно до 20.00 в пятницу, 18 сентября.

Онлайн-голосование в Москве будет проходить до 20.00 19 сентября. Москвичи смогут принять участие в выборах кандидатов Госдумы. Голосовать онлайн смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru, которые подали заявление на участие в электронном голосование. Также необходимо, чтобы данные, указанные в заявлении, прошли проверку в ЦИК России и других ведомствах.

Все, кто проголосует на выборах онлайн, смогут принять участие в розыгрыше призов. Розыгрыши пройдут 18, 19 и 20 сентября. Участники голосования смогут выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. баллов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».