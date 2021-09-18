Власти Парижа намерены открыть наркопритоны, где токсикоманов будут курировать врачи

Власти Парижа намерены открыть в городе четыре новых официальных наркопритона, где токсикоманы смогут курить крэк (кристаллическая форма кокаина — прим.) под присмотром врачей. Об этом сообщает Le Figaro.

Местные жители подвергли резкой критике идею первого заммэра города Эммануэля Грегуара и мэра 20-го округа Эрика Плиеса разместить залы для курильщиков наркотика в районах, где находится много школ. Однако решение уже поддержал премьер-министр Жан Кастекс, отмечает издание.

В настоящее время во Франции существуют два подобных учреждения — в Страсбурге и Париже около Северного вокзала, — они появились в рамках эксперимента.

Власти также обратили внимание на то, что потребление запрещенных вещей на улицах благодаря появлению таких центров «значительно снизилось». Несмотря на это, парижане считают, что теперь токсикоманов в столице стало еще больше, их притягивает из других районов, они ведут себя неприлично и продают наркотики в общественных местах, указывает Le Figaro.

Ранее сообщалось, что в партии бананов во французском порту нашли 400 кг кокаина.