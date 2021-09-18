Одну из древнейших в мире мозаик обнаружили в Турции

Археологи обнаружили в центральной Турции мозаику возрастом 3,5 тыс. лет, которая оказаться одной из старейших в мире. Об этом сообщает Daily Sabah.

Мозаика размером 3 на 7 метров состоит из 3147 камней и была найдена на кургане Ушаклы, расположенном в районе Соргун провинции Йозгат, где в 2008 году были начаты исследования поверхности, а в 2012 году – раскопки, говорится в публикации.

«Благодаря научным исследованиям было установлено, что найденная мозаика является первой в мировой истории. Ее форма также подтверждает это, поскольку она выполнена в довольно примитивном стиле. Мы планируем повысить ценность туристического сектора за счет этого открытия», — заявил директор по культуре и туризму провинции Хусейн Чифтчи.

Ранее в ходе раскопок на территории Большого Кремлевского сквера археологи обнаружили остатки строений, возраст которых датируется XIV-XVI веками.

Археологи обнаружили на этом месте более 400 предметов, указывающих на благосостояние их прежних владельцев, среди которых уникальная поливная чаша XV в.