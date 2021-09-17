Великобритания смягчила правила въезда в Англию для россиян

Власти Великобритании смягчили правила въезда в Англию из других государств, включая Россию. Так, начиная с 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на COVID-19 из большинства стран мира, рассказал глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс в интервью »Sky News».

По его словам, власти королевства хотели, чтобы новая система была проще и сделала поездки за рубеж дешевле. Шэппс подчеркнул, что что снять часть ограничений позволяет массовая вакцинация населения, которой уже охвачены почти 90% жителей страны старше 16 лет.

При этом, как уточнили в Минтрансе страны, 10-дневный карантин на дому после прибытия в Англию из большинства стран останется обязательным для путешественников, которые не были вакцинированы от коронавируса или привиты препаратами, пока не зарегистрированными в королевстве.

Ранее стало известно, что власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов вакцинации в столице.