ФСБ арестовала двух главарей и пятерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир*»

Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве деятельность двух главарей и пятерых участников террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Решением столичного суда все они заключены под стражу», — рассказал собеседник агентства в пятницу.

18 августа сотрудники спецслужб задержали двух главарей и трех боевиков «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. По данным силовиков, задержанные занимались пропагандой радикального ислама среди мусульманского населения полуострова.

По местам проживания задержанных было обнаружено большое количество запрещенной литературы и пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир», а также средства связи и электронные носители информации.

Аналогичные аресты в Крыму произошли за день до этого — 17 августа. Сотрудники ФСБ задержали пятерых подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир».

*Террористическая группировка, запрещенная в России по решению Верховного суда в 2003 году.