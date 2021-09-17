Украинский мэр отказался платить премию первой забеременевшей после вакцинации

Мэр Ивано-Франковска, города на западе Украины, Руслан Марцинкив заявил, что он в шутку пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации от COVID-19, сообщает РИА «Новости».

«Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели», — рассказал он.

В начале сентября Марцинкив поручил выплатить $3,7 тыс.(100 тыс. гривен) премии первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса. Подчиненные мэра в свою очередь сказали, что пока не знают, как именно установить, кто первым забеременеет, но пообещали заняться поставленной задачей.

В августе в Киеве начали прививать от COVID-19 в автобусах. Всех желающих обещали привить вакцинами CoronaVac или Pfizer.

Ранее врачи рассказали, как коронавирус влияет на мужское здоровье. Единственный способ предупредить проблемы — вакцинация, считают медики.