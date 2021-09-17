Китайский перебежчик рассказал о происхождении коронавируса в Ухане

Правозащитник из Китая Вэй Цзиньшэн, ныне проживающий в США, утверждает, что предупреждал американские спецслужбы о коронавирусе в Ухане за несколько недель до официального подтверждения Китаем информации о вспышке заболевания, сообщает издание The Mirror.

В новом документальном фильме по книге «Что на самом деле произошло в Ухане» журналиста Шарри Марксон Цзиньшэн рассказал о том, как узнал о существовании загадочного вируса во время Всемирных военных игр в Ухани, в ноябре 2019 года, за несколько недель до того, как китайские власти подтвердили вспышку заболевания.

Цзиньшэн утверждает, что пытался предупредить высокопоставленных чиновников, связанных с занимавшим на тот момент пост президента США Дональдом Трампом, о серьезности ситуации в Ухане, однако его предупреждения о надвигающейся эпидемии не были восприняты всерьез. Китайский осведомитель отказался назвать имена американских деятелей, с которыми поделился информацией, указав лишь, что говорил с китайской правозащитницей Димон Лю.

ВОЗ впервые объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января прошлого года. Ключевой версией по-прежнему считается естественное происхождение коронавируса от летучих мышей.

Ранее сообщалось, что Китай предложил новую версию появления коронавируса, согласно которой вирус могли завезти в Ухань с продуктами.