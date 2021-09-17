Онлайн-голосование в Москве в штаном режиме приняло уже 350 тысяч голосов

В Москве система онлайн-голосования работает в штатном режиме и уже приняла голоса 350 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования. Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, которые смогут отдать свой голос электронно», — говорится в сообщении.

На сайте также уточняется, что проголосовать онлайн могут те пользователи, которые предварительно зарегистрировались на mos.ru или через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Как другие избиратели, выбрать своего кандидата пользователи онлайн-голосования смогут с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Ранее власти столицы сообщили, что в среднем ожидание в очереди на онлайн-голосовании в Москве занимает 10-15 минут. Несмотря на это, только за первый час успели проголосовать 180 тыс. человек.