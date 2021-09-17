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Эксперт назвал главные ошибки врачей и пациентов в лечении COVID-19

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Depositphotos

Заведующий отделением НМИЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал о частых врачебных ошибках и заблуждениях пациентов при лечении от коронавируса, сообщает kp.ru.

Одной из главных ошибок он назвал «неконтролируемое и необоснованное» использование антибиотиков, антикоагулянтов и противовирусных препаратов типа фавипиравир.

По словам эксперта, с приходом в Россию коронавирусной инфекции антибиотики начали назначать «в гигантских масштабах».

При этом как аргумент звучит мнение, что к вирусной инфекции прибавится бактериальная, которую нужно «заглушить». Однако такое происходит крайне редко даже в разгар заболеваемости, заметил эксперт. Необоснованный прием антибиотиков способен загубить полезные бактерии кишечника, что может привести к воспалениям.

Кроме того, пациентам с коронавирусом часто назначают антикоагулянты, снижающие свертываемость крови, в таблетках. Между тем эти препараты следует назначать с осторожностью для «тяжелых» пациентов в стационарах и тем, кто имеет предрасположенность к тромбообразованию. То же касается и гормональных противовоспалительных — применять их должны только в стационарах, подчеркнул врач.

Витамины, цинк, антипаразитарный препарат ивермектин, иммуномодуляторы и физиотерапевтические процедуры типа «прогревания» лазером также не имеют доказанного эффекта при лечении COVID-19, добавил эксперт.

Ранее инфекционист назвала участившиеся симптомы коронавируса.

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