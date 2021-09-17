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Коммерсант: авиаперевозчики пожаловались на сложности из-за нового регламента Росавиации

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Российские авиаперевозчики пожаловались на новый регламент Росавиации, согласно которому регулятор может до 10 дней выдавать разрешения на бортовые радиостанции. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, потери от простоя могут обойтись в 60 млн. рублей. Убытки могут быть из-за лизинговых платежей, аэропортовых сборов, а также упущенной выгоды в результате невыполненных рейсов.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предлагается сократить процедуру до одного дня, вместо 10.

Как подчеркнули в Росавиации, финального решения по проекту пока нет.

Расходы авиакомпаний из-за нового административного регламента Росавиации по выдаче разрешений на бортовые радиостанции оцениваются в 15 тыс долларов за каждый день вынужденного простоя лайнера. Подобные издержки могут возникнуть лишь за счет лизинговых платежей. Оценка представлена в обращении президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна на имя заместителя министра транспорта Игоря Чалика.

Бортовые радиостанции представляют собой устройства для коммуникации между диспетчерскими пунктами на земле и экипажами других самолетов на специально выделенных диапазонах радиочастот.

Согласно действующему регламенту, разрешение на бортовую радиостанцию сейчас выдается на два года, затем его надо получать заново.

Ранее аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов.

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