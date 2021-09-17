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В Италии введут обязательный COVID-паспорт для работников

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Claudio Peri/ANSA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянские власти обяжут работающих граждан оформить COVID-паспорт. Указ правительства опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

Чтобы получить документ, нужно будет предоставить данные о вакцинации против SARS-CoV-2, справку о недавно перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест на COVID-19.

Постановление вступит в силу через месяц — 15 октября.

Те итальянцы, которые проигнорируют распоряжение кабинета министров будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Работающим без ковидного паспорта будет грозить штраф, размер которого составит от 600 до €1500. На удаленную работу указ не распространяется.

По подсчетам кабмина, COVID-паспортом придется обзавестись 23 млн работников.

Ранее сотрудников итальянской компании Prada Group в Италии обязали предоставить справку о вакцинации от SARS-CoV-2 или отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

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