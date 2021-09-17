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СМИ: Северная Корея расширяет производство оружейного урана

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Denis Balibouse/Reuters

КНДР расширяет завод, на котором обогащается уран для ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar.

«Размер новой [производственная] площадки равняется примерно 1000 кв. м, там достаточно места для размещения 1000 дополнительных центрифуг. Добавление 1000 новых центрифуг увеличит мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%», — сказал в эфире телеканала эксперт по оружию Джеффри Льюис.

Два неназванных американский чиновника рассказали CNN, что власти Соединенных Штатов знают об увеличении производства оружейного урана в Северной Корее. В совете национальной безопасности, министерстве обороны, управлении национальной разведки и ЦРУ от комментариев отказались.

Завод по обогащению урана располагается на территории комплекса ядерных исследований Йонбён. Предприятие было основано в 1964 году.

Ранее в КНДР провели испытательный пуск ракеты с поезда рано утром в среду, 15 сентября, испытание было снято на видео.

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