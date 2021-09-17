Свидетеля по делу о связах Трампа и России обвинили в ложных показаниях

Спецпрокурор США Джон Дарем обвинил в лжесвидетельствовании юриста Майкла Сассмана, который в 2016 году предоставил ФБР данные о якобы существовавших связях между компанией Дональда Трампа и одним из банков в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального суда столичного округа Колумбия.

«Большое жюри присяжных сочло достаточными представленные Даремом улики, чтобы в официальном порядке предъявить юристу обвинения», — говорится в сообщении.

Спецпрокурор проводит проверку обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года. В прошлом Сассман предоставил ФБР материалы, связанные с якобы имевшим место каналом связи между компанией Trump Organization и одним из российских банков. Сам юрист не уточнил, с каким именно, но американские журналисты писали, что речь идет об Альфа-банке. В ФБР при этом не нашли достаточных улик, чтобы подтвердить эти заявления.

По данным спецпрокурора, Сассман «ввел в заблуждение» ФБР, поскольку во время контактов с сотрудниками ведомства «солгал о том, в каком качестве представил указанные утверждения». Он не рассказал о том, что действовал в интересах штаба политической соперницы Трампа — Хиллари Клинтон, а также некой компании, название которой не раскрывается. В обвинительном заключении отмечается, что юрист скрыл информацию «о политическом характере своей работы».

В 2016 году, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось.