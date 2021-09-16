Большинство учителей считают, что школа не готовит детей к реальной жизни

Знания, полученные в школе, не готовят молодых людей к жизни за ее пределами, а полученные в ней знания лишь частично применимы в реальной жизни, утверждается в исследовании компании «ЯКласс», которое получила «Газета.Ru».

Школа не готовит детей к будущей жизни — такой ответ дали 88% учителей, опрошенных в рамках исследования. При этом 77% полагают полезными и пригодными только часть школьных знаний, 11% и вовсе утверждает, что полученные в школе знания в целом неприменимы в реальной жизни за школьными стенами. Оптимистически настроены лишь 12% респондентов - по мнению этих учителей, школа готовит детей к жизни в современном обществе и соответствует запросам времени, говорится в исследовании. При этом полностью непригодным в современном мире называли школьное образование учителя с опытом работы от 5 до 10 лет, а также от 10 до 15 лет — их набралось 16%.

При этом лишь 4% из опрошенных назвали основной функцией школы подготовку детей к поступлению в ВУЗы и колледжи, 34% полагают, что их работа состоит в подготовке ребенка к будущей жизни за пределами учебного заведения, 16% считают, что главное дело школы — воспитание и привитие нравственных ценностей. Больше всего учителей — 37% — назвали главной функцией обучение детей.

Исследование проводилось компанией «ЯКласс» в августе 2021 года, в нём приняли участие 2113 педагогов, работающих в школах Российской Федерации.