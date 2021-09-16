В Минздраве заявили о проведении исследований о взаимодействии вакцин от гриппа и COVID-19

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса будут проведены в РФ в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения... Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и тогда будет принято окончательное решение», — рассказал Гриднев.

Он отметил, что пока не проведены исследования рекомендуется делать прививки с разницей в один месяц.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о том, как будут совмещаться прививочная кампания от гриппа и вакцинирование от коронавирусной инфекции.

По его словам, от гриппа планируется привить не менее 70 млн человек. При этом в случаях с другими вакцинами допускается одновременное введение двух препаратов.