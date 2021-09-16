Физиогномист объяснил мимику Саакашвили асимметрией лица

По последним публичным выступлениям Михаила Саакашвили нельзя утверждать, что он употребляет наркотики. Об этом «Газете.Ru» рассказала физиогномист Светлана Филатова, комментируя заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что Михаил Саакашвили снова принимает наркотики.

«Я не увидела измененного состояния. Все в порядке, просто у него асимметрия лица, и везде это видно. Это особенность человека, нежели признак употребления запрещенных веществ. По последним видео я не могу сказать, что он что-то употреблял», — рассказала она.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший о своей готовности вернуться на родину, является наркоманом и трусом.

«Если вы видели и вчера, если вы понаблюдаете, любой начинающий полицейский узнает, что он был под воздействием наркотиков, слушайте и смотрите», — объяснил Гарибашвили.