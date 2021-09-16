В Тюмени из тюрьмы сбежал осужденный за жестокое убийство

В Тюменской области разыскивают сбежавшего из колонии-поселения осужденного за жестокое убийство, разбои, грабежи и вымогательство Александра Новикова, следует из ориентировки на сайте УФСИН по Тюменской области.

Беглец одет в синие джинсы, темно-синий пуховик с капюшоном. Рост заключенного — 178 см, телосложение — среднее, волосы темно-русые с залысинами. При его обнаружении ведомство попросило обращаться в полицию.

За совершение преступлений мужчине назначили 23 года и 4 месяца лишения свободы, с февраля 2021 года он отбывал наказание в колонии в Тюмени. До освобождения ему оставалось меньше трех лет.

Осужденный сбежал 15 сентября. Об этом стало известно во время проведения проверки на рабочем месте.

Мужчина работал на автомойке и имел право свободно передвигаться в границах муниципального образования. Постоянный надзор за ними не ведется, однако сотрудники следят за тем, чтобы осужденные передвигались только по необходимым маршрутам. Проверки проводятся несколько раз в течение дня и вечером, передает Ura.ru со ссылкой на УФСИН по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что австралиец, находившийся в розыске 30 лет, добровольно сдался полиции, став бездомным.