Минобрнауки продлило отстранение от должности ректора РГСУ

Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок останется отстраненной от должности до окончания проверки деятельности вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации временное отстранение Починок Натальи Борисовны от должности ректора ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» продлено до окончания проверки, которая в данный момент продолжается», — сообщили в министерстве.

Изначально Минобрнауки отстранило Починок до 6 сентября, назначив временно исполняющим обязанности ректора вуза проректора по безопасности РГСУ Андрея Хамрова. В университете заявили, что это решение носит формальный характер. По словам декана факультета коммуникативного менеджмента РГСУ Игоря Романова, решение было принято на основании формального протокола, а не в результате проверки министерства.

Документ об отстранении подписан временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Он заявлял, что в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки, и решение о восстановлении в должности Починок будет принимать министр высшего образования Валерий Фальков.