Глава СК поручил проверить собственника общежития в Бужаниново

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в подмосковном селе Бужаниново, где была убита пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин также поручил проверить условия предоставления мигрантам помещений в общежитии Бужаниново и их дальнейшую занятость после переезда из села.

Кроме того, следователям предстоит проверить жалобы жителей на нарушения прав при устройстве на работу на местные предприятия, куда, по сведениям СМИ, предпочитали брать иностранных приезжих, и установить роль местных органов власти, в том числе и в разрешении возникших конфликтных ситуаций среди населения.

Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, в 160 м от садового товарищества «Магистраль 2». По «горячим следам» в Сергиевом Посаде задержали подозреваемых в совершении преступления граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

Из-за произошедшего жители села устроили митинг, потребовав наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. По их словам, иностранные граждане, живущие там, «приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям». Мигрантов выселили из общежития и перевезли в Сергиев Посад.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие. Глава Сергиево-Посадского округа написал в Instagram, что следователи доказали непричастность проживающих в общежитии мигрантов к убийству, преступление было совершено строителями частного дома в СНТ «Приозерный», однако по поручению губернатора общежитие закрыто.