В Приморье подобрали место для строительства города Спутник

В Приморском крае подобрали участок для строительства города Спутник у Владивостока. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерство строительства.

«Минвостокразвития России совместно с КРДВ разработана концепция строительства города-спутника, предварительно отобран земельный участок 383 гектаров», — рассказали в ведомстве.

Соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Город планируется построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока. Там будут проживать 300 тысяч человек, а площадь застройки составит 925 гектаров. Всего в рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья.

По расчетам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, первый этап создания нового города обойдется в 100 млрд рублей.