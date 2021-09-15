Сообщение об угрозе взрыва в университете в Хабаровске оказалось ложным

Полиция проверила Дальневосточный государственный университет путей сообщения на предмет взрывчатых веществ в Хабаровске. Студент учебного учреждения грозил взорвать его. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

«Вызов был, никакой угрозы нет, все проверено», — заявили в полиции.

Прокуратурой начата проверка.

В Хабаровске студент угрожал взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Здание располагается на улице Серышева.

В администрации учебного заведения заявили, этот студент страдает психическими расстройствами. До приезда полиции студенты были эвакуированы.