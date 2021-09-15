В российских банках заявили о всплеске мошенничества в Telegram

В Telegram начали распространяться фишинговые сообщения с использованием банковских брендов. Тревогу забили в ВТБ, Газпромбанке, «Открытии». Об этом пишут «Известия».

В ВТБ сообщили, что число таких страниц, использующих бренд банка, в августе выросло в 15 раз. В УБРиР подтвердили, что наибольшее количество ссылок на фишинговые сайты распространяется в Telegram.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов указал, что социальные сети и мессенджеры «не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей», поэтому являются приоритетными платформами для мошенников.

По его данным, есть площадки, которые получают деньги от мошенников и размещают непроверенную информацию. Чугунов добавил, что пока происходит блокировка постов, клиенты уже успевают передать свои персональные данные мошенникам.

Накануне россиян предупреждали о новой схеме мошенников с подменой номеров. Отмечено несколько случаев, когда россияне получали телефонные звонки от якобы сотрудников полиции или сотрудников банков, которые сообщали о незаконных денежных списаниях.