Эксперты отреагировали на данные The Lancet об осложнениях в связи с ревакцинацией

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что сейчас не достаточных данных, подтверждающих сбой в иммунной системе в связи с ревакцинацией. Об этом она сообщила изданию РБК, комментируя материал The Lancet о ряде негативных последствий после повторной вакцинации против коронавируса.

Как ранее сообщали ученые, чрезмерно частое получение вакцин в ряде случаев может привести к миокардиту.

Попович подчеркнула, что в настоящий момент не надо принимать подобные публикации всерьез, потому что непонятно, как иммунная система функционирует при коронавирусе.

«Есть мнение о том, что ревакцинация полезна, есть мнение о том, что вакцина действует около года и отсутствие антител ни о чем не говорит — важна клеточная память...», — обратила внимание директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев уверен, что тему с ревакцинацией и последствиями для здоровья надо дальше изучать.

«Проводятся многочисленные исследования, на основании которых выводится временной промежуток, в который оптимально делать ревакцинацию», — подчеркнул эксперт.

Ранее ученые увидели в ранней ревакцинации от коронавируса риск осложнений.