В СК вызвали женщину, поставившую гроб с телом сестры у администрации Балашихи

Следственный Комитет РФ (СК РФ) вызвал жительницу Московской области Наталью Чуканову, которая в прошедшие выходные привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи. Об этом пишет РБК.

Чуканова рассказала журналистам, что ее вызывают сразу в два места: в следственный комитет Балашихи и в Москву на Лубянку. Жительница Подмосковья добавила: «Я не могу ответить, зачем и почему именно на Лубянку». Здесь находится главное следственное управление СК по Московской области. Она рассказала, что поедет в балашихинский СК 16 сентября. «А когда поеду в Москву, пока не решила. Скорее всего, в понедельник, как будет время», — добавила женщина.

Чуканова уточнила, что не понимает, зачем ее вызывают, по телефону же причину вызова говорить не хотят.

10 сентября женщина приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить сестру. Там уже был захоронен отец семейства. На кладбище Чуканову встретил сотрудник Муниципального казенного учреждения, которое отвечает за кладбища Балашихинского района, и предложил услуги от имени ГБУ МО «Центр мемориальных услуг». Мужчина заявил, женщина должна заплатить 120 тысяч рублей, иначе она не получит разрешение на подзахоронение.

Узнав цену, Чуканова обратилась в одну из частных ритуальных фирм, которая согласилась предоставить похоронные услуги за 15 тысяч рублей.

Несмотря на то что женщина предоставила все необходимые документы, Чукановой на кладбище отказали в выдаче разрешения. В результате жительница Подмосковья наняла частный катафалк и привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихинского района. Она попросила местных властей прояснить ситуацию.