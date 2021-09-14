Милонов заявил об угрозах ему и его близким после разглашения личных данных

Десятки сообщений с угрозами получил депутат Госдумы Виталий Милонов после того, как его личные данные были разглашены в одном из Telegram-каналов. Об этом он сам рассказал агентству «Россия сегодня».

Мобильный телефон и адрес регистрации Виталия Милонова в сочетании с призывами к насильственным действиям в отношении него были опубликованы в одном из популярных каналов в Telegram, сообщает агентство. После этого, по словам депутата, он получил около полусотни сообщений и звонков угрожающего характера.

Поводом для таких проявлений, уверен Милонов, стала позиция, высказанная им в интервью армянскому интернет-порталу 24news.am по поводу Нагорного Карабаха. В нем Милонов рассказывает о результатах своей поездки на территорию непризнанной республики.

«Это (угрозы - «Газета.Ru») происходит со вчерашнего дня, они хотели, чтобы я извинился перед народом Азербайджана за Карабах, за все. Штук 40 или 50 угроз поступило, но я прекрасно понимаю, что эти люди трусы, которые могут только угрожать. Пока только на словах», — сообщил Милонов.

В правоохранительные органы депутат пока не обращался. «Пока никаких действий не предпринимал, но если не прекратят, то предприму. Не потому что я их боюсь, но чтобы другим людям в России не угрожали больше. Для них, может быть, это в диковинку, но так люди у нас себя не ведут. И если уж они просились в Россию (многие являются ее гражданами), а большинство из них живут тут, хотя многие звонят из Азербайджана и Турции», — заявил Милонов.