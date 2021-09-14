Выселенных после народного схода мигрантов доставили в Сергиев Посад

Мигрантов, которых выселили после народного схода и инцидента с убийством в селе Бужаниново в Московской области, перевезли в Сергиев Посад. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на главу Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева.

По его словам, пока точно не решено, будут ли рабочие постоянно жить на новом месте или их отправят куда-то еще.

Как рассказал чиновник, данный вопрос решается.

Новое место жительства этих мигрантов находится в 15 минутах езды от Бужанинова, где состоялся стихийный митинг. Они работают на предприятии «Экоокна». Теперь их каждый день будут на автобусах доставлять в Бужаниново на работу.

До этого стало известно, что мигранты покинули общежитие в Бужанинове.

Накануне жители Бужаниново устроили митинг из-за произошедшего убийства. Они требовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. По их словам, иностранные граждане, живущие там, «приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям».

Тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль 2». По «горячим следам» в Сергиеве Посаде были задержаны подозреваемые в совершении преступления. В убийстве подозреваются мигранты. Двоих из них задержали, третий находится в розыске.