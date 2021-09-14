Собака вытащила из огня спасшего четырех сестер мальчика

В США 13-летний Бриар Омар из города Вебстер в штате Висконсин спас четырех своих сестер от пожара, вытащив их из полыхающего дома. Однако, когда он стал пытаться сам потушить огонь с помощью огнетушителя, то начал задыхаться, сообщает Fox News.

Возгорание произошло в тот момент, когда родители детей отправились в магазин. Девочки почувствовали дым, а когда посмотрели на детский манеж, то увидели, что он в огне. Омар вывел из дома четырех сестер, и убедившись, что все в безопасности, решил вернуться и потушить пожар.

«Я поднялся наверх, где был основной очаг пожара, и там я просто не смог дышать. Я не мог ничего видеть. Я уже почти упал, как почувствовал, что собака начала тереться рядом со мной. Я ее схватил и она вытащила меня оттуда», — сообщил мальчик.

В результате пожара дом полностью сгорел.

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