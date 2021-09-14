Россияне заинтересовались билетами за рубеж после открытия авиасообщения

Кратный рост запросов на поиск авиабилетов был зафиксирован сразу после объявления о возобновлении сообщения с Кенией, Ираком, Словакией и Испанией, говорится в исследовании компании OneTwoTrip. С ним ознакомилась «Газета.Ru».

Россияне стали интересоваться билетами в первые часы после объявления 13 сентября о возобновления перелетов из Москвы и Петербурга. Такой вывод сделали в OneTwoTrip, проанализировав активность пользователей. В первые часы посетителей сайта больше всего интересовала Словакия — по сравнению с часом, предшествовавшим объявлению решения, количество запросов на билеты в Братиславу выросло в 12 раз. «Билеты в Испанию рассматривали в пять раз чаще, в Кению — в четыре с половиной раза, а в Ирак — в два с половиной раза», — заявили в компании. По итогам этого дня интерес у туристов к Словакии вырос в три с половиной раза по сравнению с предыдущим днем, билеты в Ирак искали в 2,6 раза чаще, в Испанию — в два раза и в Кению — в 1,8 раза чаще.

Авиасообщение с упомянутыми странами возобновляется с 21 сентября, говорится в решении Оперативного штаба при кабмине. В Ирак, утверждает ТАСС, будет осуществляться два рейса в неделю из Москвы, в Мадрид и Барселону самолеты будут летать из столицы по 4 раза в неделю, а также в Малагу и Аликанте — по два раза в неделю. В Словакию российские авиакомпании будут летать по маршруту Москва — Братислава (4 рейса в неделю) и Санкт-Петербург — Братислава (2 рейса в неделю).

Для посещения словацкой столицы необходимо заранее зарегистрироваться на специальном сайте, а по прилету предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за 72 часа. Правда, уточняет OneTwoTrip, Словакия и Испания для туристических поездок из России пока закрыты. Для путешествия в Кению также необходимо заполнить онлайн-форму, а также предъявить в аэропорту Найроби свежий (не старше 96 часов) тест на коронавирус.