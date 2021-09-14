СМИ: сбежавшего из ИВС в Истре киллера отправили в лобненский изолятор

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, который накануне был задержан после побега из изолятора в Истре, в настоящее время находится в лобненском ИВС. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мавриди доставили в СИЗО во вторник, 14 сентября, в 7:00, уточнил источник.

Ранее вдова застреленного бизнесмена Сабина Газиева отреагировала на задержание предполагаемого убийцы.

Мавриди задержали в понедельник, 13 сентября, в московском районе Митино на Дубравской улице. Он был последним участником побега из истринского изолятора, находившимся на свободе.

Побег из ИВС в Истре был совершен 6 августа. Подсудимые открутили замки дверей камер гаечным ключом. Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого колбасного короля, владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова.

В тот же день были задержаны двое сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца.