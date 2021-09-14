Тело мужчины без головы нашли в Хабаровске

Тело мужчины без головы найдено на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). Об этом сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Наталья Чернакова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что личность погибшего удалось установить. Это 23-летний местный житель, не бездомный.

В пресс-службе ДВЖД уточнили, что тело было обнаружено обходчиком в калее около 11.30 (по местному времени) 12 сентября. При этом уточняется, что мужчина погиб не во время столкновения с локомотивом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В августе этого года сообщалось, что москвич обезглавил сожительницу и покончил с собой. Инцидент произошел на Никулинской улице в Москве.