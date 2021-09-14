Прокуратура проверяет школу в Самаре из-за пауков в супе

Прокуратура Самарской области организовала проверку после сообщений о том, что ученики одной из школ нашли в супе пауков.

Уточняется, что к проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении», — говорится в публикации на сайте надзорного ведомства.

О том, что учащиеся четвертого класса школы №116 несколько раз доставали из супа пауков ранее рассказала мама одного из школьников. После этого стало известно, что проверку в школе проведет городской департамент образования. Руководитель комбината школьного питания был поставлен в известность о данной ситуации, с директора школы запросили объяснительную записку.