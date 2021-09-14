Две трети россиян в 2021 году испытали выгорание

Две трети россиян в этом году столкнулись с эмоциональным выгоранием, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».

«Лучшим способом борьбы с выгоранием респонденты назвали общение с близкими и друзьями (48%)», — говорится в исследовании.

Чаще всего с подобным сталкивались те, кто так или иначе подолгу задерживается на работе, а также те, кто «не считает себя счастливым человеком». Не коснулась проблема эмоционального выгорания каждого пятого (20%) респондента, а еще 16% опрошенных затруднились ответить.

Одним из самых популярных способов борьбы с подобной проблемой стало проведение времени с друзьями и родственниками (48%). Еще 33% заявили, что заедают выгорание сладким, а 25% запивают успокоительными препаратами. Еще 22% россиян помогает взаимодействие с животными, а 19% - употребление алкоголя. К врачам в таких ситуациях общаются 5%.

Опрос проводился среди 2 500 россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением 10 тыс. и более во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Ранее сообщалось, что симптомы профессионального выгорания наблюдаются у более 75% учителей. При этом острая фаза выгорания выявлена у 38% респондентов, то есть выгорание ощутимо влияет на их качество жизни и способность работать.