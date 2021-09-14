Суд в Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдаче Уилана США

Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В начале сентября защита направила в мордовский суд ходатайство о выдаче Уилана Соединенным Штатам.

Отмечается, что соответствующее ходатайство было направлено в министерство юстиции России для сбора необходимых сведений в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче Уилана с компетентным американским органом.

У Уилана есть гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии. 28 декабря 2018 года его задержали сотрудники ФСБ России в Москве при проведении шпионской акции. В дальнейшем в отношении американца было заведено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»)». Столичный суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.