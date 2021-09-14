Во всем мире выявлено более 225 млн случаев коронавируса

Во всем мире на утро 14 сентября выявлено 225 271 913 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии от болезни скончались 4 639 667 человек.

Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Великобритания.

Так, в Соединенных Штатах с начала пандемии зафиксировано 41 221 272 случая COVID-19, из них 662 131 — с летальным исходом.

В Индии 33 289 579 заболевших и 443 213 скончавшихся, в Британии — 7 290 168 и 134 587 соответственно.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 13 сентября, в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 193 468 человек, вылечились 6 402 126.

Ранее стало известно, что Международный саммит по борьбе с пандемией состоится 22 сентября. Во время саммита президент США Джо Байден обратится к главам правительств, главам государств и международных организаций с призывом скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии.