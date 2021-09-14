Накоплений большинства россиян хватит на три месяца

Менее половины (45%) россиян имеют накопления. При этом 80% из них заявили, что отложенных денег им хватит на три месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником24».

«Накопления имеют лишь 45% россиян, именно столько респондентов ответили утвердительно на вопрос про наличие сбережений. Из них делают это на регулярной основе лишь 15%», — говорится в исследовании.

В среднем у тех, кто копит средства регулярно, получается отложить около 10-20% от дохода. Еще 2% удается отложить всю зарплату, потому что они живут на доход второй половины.

Порядка трети (30%) опрошенных копят на покупку дорогостоящих товаров, 15% — на квартиру или на другую недвижимость, 10% - на образование детей, 20% - создают «подушку безопасности», а еще 10% откладывают «на старость».

Никогда не делал сбережения каждый пятый россиянин. Почти треть (30%) стараются периодически откладывать деньги, когда есть возможность. Однако 60% из них признались, что зачастую им мешает это делать нехватка средств до зарплаты.

Эксперты советуют копить в разных валютах, чтобы защитить свои сбережения. При этом отмечается, что курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать, какой из них вырастет, сложно.