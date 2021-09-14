Сбежавшему из истринского ИВС Мавриди предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение в побеге из истринского ИВС Александру Мавриди, ранее обвиняемому в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Уточняется, что на допросе мужчина дал признательные показания и раскрыл обстоятельства подготовки к совершению побега. Мавриди рассказал, что в бегах скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области. Правоохранители нашли при нем $3000, €1350 и 70 000 рублей.

Накануне сообщалось о задержании Мавриди в московском районе Митино.

Побег Мавриди и четырех других заключенных из ИВС в Истре был совершен 6 августа. Подсудимые открутили замки дверей камер гаечным ключом. В тот же день были задержаны двое сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца.

В настоящее время все беглецы пойманы.