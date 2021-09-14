Эксперты дали оценку основным версиям крушения L-410

Эксперты проанализировали основные версии крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Своим мнением они поделились с «Известиями».

На заходе на посадку, на втором круге, борт совершил жесткую посадку в тайге, в 4 км от посадочной полосы, вечером 12 сентября. На борту находилось 16 человек. В результате четверо погибли, включая одного из пилотов, еще 10 человек были госпитализированы.

Основные версии произошедшего: ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

Приоритетной считает вторую версию заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. По его мнению, что-то могло произойти как с двигателем, так и с топливом.

Такой же версии придерживается генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий «Авинтел» Виктор Прядка. Но он не исключает и совокупность факторов — как отказ двигателей и одновременная ошибка пилотов.