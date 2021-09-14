Сход против мигрантов в подмосковном поселке завершился после появления главы округа

Власти будут требовать закрыть общежитие в подмосковной деревне Бужаниново, в котором живут мигранты. Как пишет Telegram-канал Mash, об этом заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

Жители, собравшиеся на сходку, разошлись, после того как Токарев вышел к ним. Несколько сотен митингующих требовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов, которые, по данным канала, уже давно беспокоят жителей.

«Люди устали бояться, они ходят на работу через небольшие леса. Они переживают за себя и свою безопасность. Гастарбайтеры приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям. Здесь собрались отцы и матери. Они все говорят, что сожгут к чертовой матери эту общагу», — цитирует канал одного из участников схода.

Следователи, по горячим следам, уже задержали двух иностранных граждан, которые подозреваются в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Сергиевом Посаде.

«По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. В настоящее время с подозреваемыми работает следователь», — заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Следствие намерено проверить законность их нахождения в России и дать правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц, ответственных за порядок пребывания иностранных граждан на территории России. Назначен ряд экспертиз, в рамках расследования будет также проверена информация о причастности подозреваемых к другим преступлениям, добавила Врадий.