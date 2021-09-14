Проводившему дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве изберут меру пресечения 14 сентября

Правоохранительные органы намерены обратиться во вторник, 14 сентября, в Пресненский суд Москвы с просьбой избрать меру пресечения подозреваемому по делу об отравлении семьи арбузом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пресненский районный суд Москвы ожидает поступления материалов завтра. По результатам следственных действий, которые до сих пор продолжаются, в том числе допрос подозреваемого, будет принято решение, какую меру следователям просить в суде», — сказал собеседник агентства.

Задержанным является дезинсектор, который обрабатывал помещение магазина. В настоящее время он находится на допросе.

8 сентября семья купила арбуз в магазине «Магнит», который находится в доме на Совхозной улице в Москве. Половину плода съели 61-летняя Валентина Николаевна, ее 38-летняя дочь Елена и 15-летняя девочка. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» нашли следы вещества для уничтожения насекомых.