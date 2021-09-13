В Белоруссии из учебников по истории убрали упоминания Алексиевич и Шушкевича

Из нового учебника по истории Белоруссии для 11 классов исключили упоминания о бывшем председателе Верховного Совета республики Станиславе Шушкевиче и писательнице, лауреате Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич. Об этом сообщает «Еврорадио».

Сам Шушкевич прокомментировал произошедшее в эфире радио «Говорит Москва». Он отметил, что такое решение после событий августа 2020 года в Белоруссии не вызывает удивления.

«Образованность нашего лидера такая, что ему важно, чтобы все считали, что он говорит только правду. Ему служат. Нашим государством управляют силовики», — сказал он.

Шушкевич добавил, что Лукашенко уничтожает информацию обо всех оппозиционно настроенных гражданах, так как не терпит критики и стремится всячески сохранить за собой место президента. Шушкевич отметил, что вычеркивание его имени из книги его нисколько не задело.

Ранее учитель русского языка и литературы из Белоруссии Сергей Дубелевич заявил, что из школьной программы для 11 класса убрали произведения Светланы Алексиевич. Об этом он сообщил в своем Facebook.