Минюст разрешил арестантам в СИЗО звонить малолетним детям

Министерство юстиции России разрешило арестантам в СИЗО звонить детям, если им не исполнилось 14 лет, в течение 24 часов после получения разрешения от следователя или суда. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Подозреваемым или обвиняемым женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, телефонный разговор со своими малолетними детьми предоставляется в течение 24 часов с момента поступления в СИЗО письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, или суда», — говорится в документе.

Изменения будут внесены в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы России.

Ранее Минюст России выступил с инициативой разрешить обвиняемым и подозреваемым, находящимся в СИЗО, подавать заявления о замене или выдаче паспорта в случае утери документа или истечения его срока действия.

Член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что отсутствие у заключенного СИЗО паспорта мешает ему юридически значимые действия, например, оформить или продлить инвалидность или вступить в брак.