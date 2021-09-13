В центре Вашингтона задержали мужчину с мачете и штыком

Полиция задержала мужчину у штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии США в центре Вашингтона. В его грузовике было найдено холодное оружие, передает CNN.

По данным правоохранителей, задержанным оказался 44-летний выходец из Калифорнии Дональд Крэйгхед. Накануне ночью полицейские заметили его автомобиль возле штаб-квартиры демократов. У машины отсутствовал номерной знак, а вместо него был изображен американский флаг.

Как сообщается, при обыске в грузовике были найдены запрещенные на территории округа Колумбия ножи, мачете и штык. На этом холодном оружии была выбита свастика. Во время допроса мужчина рассказал, что занимался патрулированием и в своих высказываниях неоднократно заявлял о «превосходстве белой расы».

Ранее сообщалось, что в центре американской столицы на тротуаре припарковался черный пикап, водитель которого заявил полицейским, что у него в машине находится бомба.

Мужчина сообщил о намерении привести взрывное устройство в действие. Он утверждал, что в его автомобиле находится «взрывное устройство с аммиачной селитрой, а детонатор чувствителен к звуку и сработает, если окна грузовика будут разбиты пулей или любым другим способом».

По его словам, другие машины в районе Капитолия также были заминированы. Он потребовал немедленного разговора по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, которого раскритиковал за «провал в Афганистане».