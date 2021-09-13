В Госдуме предложили заменить трудовых мигрантов выпускниками средней школы

Справиться с дефицитом трудовых мигрантов в России могут помочь выпускники девятого класса, которые не идут учиться дальше. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Трудовые мигранты особенно в столице, выполняют не самую привлекательную работу, на которую не соглашаются граждане РФ. Эта работа часто связана с уборкой общественных мест, территорий или со строительством. Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе. К сожалению, после девятого класса многие ребята выходят с проблемой невозможности продолжить обучение. Лучше им предложить бесплатные курсы, и в течение нескольких месяцев сделать из них хороших каменщиков, столяров, маляров-штукатуров. Зачем нам трудовые мигранты, если сегодня наши ребята могут получить востребованную на рынке труда профессию. Можно быть хорошим каменщиком, укладчиком плитки, маляром-штукатуром, получать хорошие средства и при этом быть российским гражданином», — рассказала она.

Бессараб отметила, что пенсионеры не помогут решить проблему нехватки трудовых мигрантов, так как заниматься физическим трудом старшему поколению будет тяжело.

«Что касается непривлекательного труда, уборки территорий, я думаю, вряд ли можно предложить нашему старшему поколению заниматься физическим трудом. Мы должны понимать, что физическая работа сложна для старшего поколения. Те наши пенсионеры, кто еще может трудиться, они это делают», — пояснила она.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов предложил решить проблему нехватки трудовых мигрантов в России привлечением пенсионеров. По его словам, россияне готовы работать после выхода на пенсию, однако боятся потерять льготы и лишиться индексации пенсий. Ранее в мэрии Москвы заявили о нехватке 200 тысяч трудовых мигрантов.