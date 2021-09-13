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В Петербурге подтопило Московский вокзал

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Из-за мощного ливня подтопило часть Московского вокзала в Санкт-Петербурге. В связи с этим был закрыт вестибюль станции метро «Площадь Восстания», передает телеканал «78».

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что из-за скопления воды на территории вокзала второй вестибюль станции закрывали почти на час.

В настоящее время вестибюль работает без ограничений.

Ранее синоптики предупредили, что в понедельник в городе ожидается ухудшение погодных условий. Они сообщили, что поднимется штормовой ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха к вечеру упадет до +10-+12°С.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве ожидаются немного «неклассического бабьего лета» и теплые ночи.

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