Лавров заявил, что «Спутник V» помог Сан-Марино лидировать в вакцинации граждан

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Москве рады тому, что российская противокоронавирусная вакцина «Спутник V» помогла Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что благодаря препарату Сан-Марино также удалось решить проблемы безопасности от коронавируса.

По словам Лаврова, у России и Сан-Марино есть планы по развитию двусторонних отношений и в таких отраслях, как торговля, экономика, инвестиционное сотрудничество, гуманитарная сфера, сфера борьбы с коронавирусом.

В августе представитель Института по социальной безопасности республики Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что антитела к коронавирусу после второй дозы российский вакцины «Спутник V» появились у 99% участников совместного исследования властей республики и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.