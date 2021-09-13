Присяжные в Красноярске оправдали криминального авторитета Костю Канского

Суд присяжных в Красноярске оправдал Константина Найбауэра, известного под прозвищем Костя Канский, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Красноярский краевой суд.

Согласно информации следствия, с 1997 года по настоящее время Найбауэр занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды обязаны были во всем подчиняться ему. Следствие считает, что обвиняемый имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве.

Отмечается, что присяжные единодушно посчитали недоказанным, что Найбауэр является «вором в законе». В Красноярском краевом суде 16 сентября пройдет заседание по обсуждению данного вердикта.

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